Ilgiorno.it - Il collezionista di Rozzano e il tesoro che “fa la storia”: da Napoleone ai papi, fino ai Savoia e Gagarin

– DaBonaparte a Yuri, passando per Umberto I, Vittorio Emanuele III e persino papa Urbano IV: laprende vita attraverso le firme dei suoi protagonisti. Corrado Vezzani, 76 anni, si dedica da oltre tre decenni alla sua passione per la raccolta di documenti originali, testimoni autografi di epoche lontane. Un viaggio tra le firme dellaDalle casate dei, Borbone e Asburgoai ducati italiani, la sua collezione è un viaggio straordinario tra le pagine del tempo. Con la nascita della sua associazione “Corrado documentazione” in via Volturno 4, questi tesori vengono catalogati e preservati, offrendo uno sguardo unico sullaattraverso le parole di chi l’ha scritta. E ora il polo espositivo è accessibile su prenotazione (sia per singoli visitatori che per le scuole) chiamando la segreteria al numero 0247769029.