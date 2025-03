Ilpescara.it - Il Choco wine festival lo organizza il Comune e lo presenta la Regione, FdI: "Felici dell'omaggio reso"

Leggi su Ilpescara.it

Una rivendicazione e allo stesso tempo un plauso che un po’ il sapore del sarcasmo ce l’ha per quello che sembra essere una sorta di incidente diplomatico da superare il più in fretta possibile, ma non senza puntualizzazioni. Fratelli d'Italia sembra non aver gradito lazione fatta in.