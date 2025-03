Secoloditalia.it - Il chirurgo del Papa confessa: “Francesco sapeva di poter morire, ma ci ha detto: non mollate”

Leggi su Secoloditalia.it

Quella notte, nel silenzio surreale del Gemelli, l’aria si fece densa, quasi irrespirabile., ricoverato da quattordici giorni, lottava per ogni respiro. Con un filo di voce, intriso di dolore e lucidità, sussurrò: «È brutto». Attorno a lui, gli assistenti trattenevano le lacrime: in quel letto non vedevano solo il Pontefice, ma un padre. A raccontare quei momenti drammatici è il professor Sergio Alfieri, coordinatore dell’équipe medica che ha vegliato su Bergoglio per trentotto giorni carichi di ansie e speranze, in un’intervista al Corriere della Sera.“Il momento peggiore per”: la lotta tra vita e la morte«Sì, è stato il momento peggiore», ammette Alfieri.affrontava un broncospasmo che avrebbe potuto portarlo via. Davanti agli occhi dei medici una scelta drammatica: «Fermarci e lasciarlo andare, oppure tentare tutto, rischiando di compromettere altri organi».