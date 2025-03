Puntomagazine.it - Il Cavaliere Di Ruvo a Firenze su un’inedita Napoli di Lucio Dalla

Leggi su Puntomagazine.it

Nel nuovo saggio del critico d’arte Mauro Di, l’ultimo trovatore del falso dramma”è il vero cuore lirico di Piazza GrandeUna passione per Totò, un amore per Pavarotti e un testamento per Sorrento. Sono queste le novità che il critico Mauro Diintroduce nel suo nuovo saggio “, l’ultimo trovatore del falso dramma” pubblicato per le pagine della storica e prestigiosa Nuova Antologia, presso l’ormai istituzionale Fondazione Spadolini diretta dal prof. Cosimo Ceccuti.Un nuovoquesto, come nessuno mai l’aveva raccontato, ma soprattutto come nessuno mai l’aveva studiato prima d’ora nelle sue profonde connessioni con la terra partenopea e i frutti che da questa ne avrebbe tratto, secondo il critico, non solo per la sua carriera, ma anche per la levatura della sua musica.