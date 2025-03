Il caso Yemen scuote gli Usa | Sicurezza a rischio ora qualcuno deve pagare L’imbarazzo di Trump | Non ne so niente – Il video

Leggi su Open.online

Dear Sweet Baby Jesus. «Santi numi». La reazione incredula di un ex alto funzionario della Casa Bianca alla Cnn rende l’idea dello shock dell’establishment Usa alla notizia che piani militari del Pentagono sono stati allegramente condivisi in una chat dov’era stato erroneamente inserito pure un giornalista, il direttore dell’Atlantic Jeffrey Goldberg. Una leggerezza costata «solo» una figuraccia internazionale alla Casa Bianca, ma che avrebbe potuto ingenerare rischi reali per le truppe americane, concordano analisti ed ex funzionari di governo. Perfino la Fox – vicinissima all’Amministrazione– non può fare a meno di dare copertura all’inquietante vicenda. Condividendo in una conversazione su Signal i dettagli operativi dell’attacco a venire contro gli Houthi in, J.D. Vance, Mike Waltz, Pete Hegseth e gli altri pezzi grossi dell’Amministrazione «hanno infranto qualsiasi procedura umanamente sulla protezione di materiale operativo prima di un attacco militare: è un totale collasso di», commenta incredulo ancora alla Cnn un ex dirigente dell’intelligence Usa.