Amica.it - Il caschetto alla Gina è il taglio più sexy della primavera 2025

Leggi su Amica.it

L’italian bob ha ancora molto da dire e da influenzare, sui red carpet come sulle passerelle delle sfilate. Come in uno dei saloni più cool del momento in Europa. La sua evoluzione però, punta dritto all’estetica di un’attrice in particolare. Si trattaprotagonista di La donna più bella del mondo (1955) e di moltissimi altri film per i quali è considerata una delle maggiori attrici italiane di sempre.Si tratta diLollobrigida, scomparsa quasi centenaria nel 2023. A lei, il(o The, come è chiamato a Londra, dove è stato lanciato.) fa totale riferimento. Scopriamolo meglio, essendo uno dei cinque tagli cult.Il: anatomia e caratteristicheNon è un bob, non è un Pixie Cut.