Calciomercato.it - Il capitano si è operato: UFFICIALE, la sua stagione è finita

Annuncio del club: “L’intervento è stato eseguito dal professor Ramon Cugat a Barcellona”. Il giocatore sui social: “È stata una decisione difficile”Tegola pesante per il club. Ildella squadra si è sottoposto a intervento chirurgico, così la suasi è ufficialmente chiusa.Adesso è: intervento chirurgico e(LaPresse) – Calciomercato.itOperazione per Matteo Pessina,del Monza fermo per infortunio dallo scorso novembre. La società della famiglia Berlusconi ha appena ufficializzato che “è perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di sutura della lesione del muscolo bicipite femorale destro“.“L’intervento è stato eseguito dal professor Ramon Cugat a Barcellona“, conclude la nota dei brianzoli su Pessina, il quale già nei giorni scorsi aveva annunciato che sarebbe andato sotto i ferri.