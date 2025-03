Unlimitednews.it - Il 3 luglio Carlos Santana in concerto al Lucca Summer Festival

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) –sarà protagonista di unalil prossimo 3in Piazza Napoleone, dove il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle sue inconfondibili sonorità latine, rock e blues.torna sul palco delper la seconda volta, a distanza di ben 19 anni dalla sua memorabile performance nell’edizione del 2006.Con una carriera che abbraccia oltre cinque decenni e costellata di successi planetari,continua a incantare milioni di fan in tutto il mondo grazie alla sua straordinaria energia e al virtuosismo unico che hanno ridefinito il ruolo della chitarra nella musica contemporanea. Nel corso della sua carriera,ha vinto 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy, vendendo oltre 100 milioni di dischi e conquistando un posto nella Rock and Roll Hall of Fame.