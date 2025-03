Ilrestodelcarlino.it - Il 25 marzo Mina compie 85 anni, il talent scout Conte e il suo legame con Reggio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Emilia, 252025 – Buon compleanno! La più grande cantante italiana di tutti i tempi spegne il 25le sue prime 85 candeline. E nonostante dal lontano 1978, non appaia più in pubblico, la sua voce e le sue canzoni continuano ad ammaliare il pubblico. Il grande successo del suo ultimo album ‘Gassa d'amante’ (con brani di Gabbani, Elisa, Concato) ne è la prova più lampante. IlGiancarloAl ‘Corallo’ di Scandiano per il Festival degli incompresi Il papà Giacomo a ‘La Fertile’ di Brescello La prima esibizione col suo gruppo ‘I Solitari’in concerto per la Croce Rossa a Fola di Albinea IlGiancarloNon tutti lo ricordano ma gli inizi della sua incredibile carriera, sono strettamente intrecciati con la la nostra città e la bassa reggiana.