Liberoquotidiano.it - Igor Tudor ribalta la Juventus: ecco come giocherà (e con chi)

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'annuncio arriva puntualmente di domenica, a borse chiuse,da tradizione per le grandi mosse della. Esonerato Thiago Motta, benvenuto. Oggi il nuovo allenatore terrà il suo primo allenamento da primo allenatore della vecchia Signora, non il primo in assoluto perché quattro anni fa frequentava quegli stessi campi da vice di Andrea Pirlo. Che strano il destino degli allenatori. Pirlo bruciato da quella annata mentrerealizza il suo sogno di allenare lache gli scorre nelle vene fin dal 1998, quando ci arrivò da giocatore per poi restarci per sette stagioni. Per questo ha accettato due mesi di contratto senza alcuna clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Non è tipo da farsi questi problemi in generale e non li avrebbe di certo fatti alla