Ieri allenamento a Villa Granata Portanova assente ha la febbre

Sono ripresipomeriggio al ‘’ training center gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida di sabato sera, ore 19,30, contro il Sassuolo.il tecnico Viali che era a Coverciano per la kermesse della ‘Panchina d’Oro’, un’onorificenza che per la Serie A è stata vinta a mani basse da Simone Inzaghi dell’inter, mentre per la Serie B è andata a Fabio Pecchia per la cavalcata del Parma (recentemente esonerato per Chivu), mentre per la Serie C è stata vinta da Guido Pagliuca, promosso con la Juve Stabia e che anche quest’anno sta facendo un ottimo campionato in cadetteria. Oltre al mister, assenti precauzionalmente Sampirisi e(foto), quest’ultimo alle prese con un lieve stato febbrile che al momento non preoccupa. Capitan Rozzio ha svolto tutta la prima parte dell’con il gruppo e poi ha saltato, come previsto, la partitella finale 11 contro 11 a campo ‘stretto’ a cui invece ha preso parte Pettinari, completamente ristabilito dopo gli acciacchi delle scorse settimane e a segno (su rigore) per la squadra delle ‘riserve’.