I vip contattati da L'Isola dei Famosi, parla la fonte: "Chi cercano"

Chi sono i vip che sarebbero statiper partecipare alla prossima edizione dedei? Are questa volta è stato FanPage, ma occorre fare un passo indietro. Secondo quanto dichiarato settimane fa da Gabriele Parpiglia, le prime celebrità che sarebbero state attenzionate dalla produzione sarebbero l’ex tennista Camila Giorgi, la giornalista MariaLuisa Jacobelli, la ciclista Letizia Paternoster e il caso di cronaca Chiara Balistreri.Nella giornata di ieri il giornalista in radio ha dichiarato che due di loro sarebbero praticamente certe, ovvero Camila Giorgi e Chiara Balistreri. Oggi, FanPage, ha invece confermato l’ipotetica presenza di MariaLuisa Jacobelli scrivendo che “la sua partecipazione, però, rischierebbe di coinvolgere in modo indiretto Ilary Blasi, che per anni ha condotto il programma.