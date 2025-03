I vini più venduti nei supermercati della Campania? Il Prosecco e il Lambrusco prima dell’Aglianico

Leggi su Ildenaro.it

Come ogni anno, l’Istituto di Ricerca Circana ha reso disponibili in antealcuni dati dello studio “Circana pertaly” che verrà presentato nella sua interezza nel corsotavola rotonda “Vino e Gdo: Innovazione, Mercati e Opportunità”, in programma ataly lunedì 7 aprile.Sul podio deipiù consumati introviamo il, che resta il vino più acquistato nel nostro Paese, con quasi 50 milioni di litrie una crescita del 4,7%, seguito dal, che è anche il terzo vino più venduto a livello nazionale, con oltre 15 milioni di litri, e dal locale Aglianico, che si aggiudica il terzo posto in classifica. A seguire, la Falanghina e il Montepulciano.Gli ultimi anni sono stati di grande sofferenza per il mercato del vino nella GDO, a causa degli effetti a lungo termine degli aumenti dei costi di produzione e dei loro riflessi sugli scaffali.