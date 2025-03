I vincitori e i perdenti dal primo campo di Thomas Tuchel dopo le vittorie sull’Albania e sulla Lettonia

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-25 21:51:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:L’era dicon l’Inghilterra ha fatto un inizio incoraggiante, sebbene non spettacolare,aver dato il via alla loro campagna di qualificazione della Coppa del Mondo con.I tre Lions hanno seguito la loro vittoria per 2-0venerdì con una vittoria per 3-0 di lunedì sera, con le duein fogli puliti assicurando che siano al comando del gruppo.Tuttavia, c’è chiaramente ancora spazio per il miglioramento degli uomini di, come ha suggerito il capo tedescoche entrambe ledi Wembley.alcune esibizioni individuali di breakout e alcune poco interessanti, ecco idelsotto New Management.