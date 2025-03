I salari reali in Italia sono calati dell’87% dal 2008 | è il dato peggiore del G20

Tpi.it - I salari reali in Italia sono calati dell’8,7% dal 2008: è il dato peggiore del G20

innel 2024stati inferiori dell’8,7% rispetto a quelli del: si tratta del risultatotra i Paesi del G20. È quanto emerge dal nuovo Rapporto mondiale suizzato dall’Organizzazione internazionale del Lavoro (Ilo), agenzia delle Nazioni Unite specializzata sui temi del lavoro e della politica sociale.Tra i venti Paesi più industrializzati del pianeta, dala oggi il potere d’acquisto delle retribuzioni è diminuito del 6,3% in Giappone, del 4,5% in Spagna, del 2,5% nel Regno Unito, mentre è aumentato del 15% in Germania e del 20% in Corea del Sud.Inl’impoverimento deiè stato particolarmente significativo in seguito alla crisi finanziaria globale del 2009, mentre nell’ultimo triennio ha giocato un ruolo determinante l’inflazione.