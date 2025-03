Baritoday.it - I rifiuti plastici in mare diventano risorsa per l'industria del cemento: il Politecnico di Bari capofila nel progetto europeo

Leggi su Baritoday.it

Trasforla plastica presente nell'ambiente marino da rifiuto inper l'del, attraverso il suo riutilizzo come materiale di rinforzo nelle miscele cementizie. E' questo l'obiettivo di 'Prevent' (Pollution Reduction and Early-warning for Vulnerable Ecosystems in.