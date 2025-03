Sport.quotidiano.net - I riconoscimenti. Panchina d’Oro a Inzaghi, ’Bearzot’ a Gasp

Alla fine trionfa Simone. La seconda stella appuntata sul petto delle casacche nerazzurre, grazie al campionato italiano dominato nella passata stagione, è stata determinante per l’assegnazione della trentatreesimaal tecnico dell’Inter. Ventisei voti, contro quattordici dierini e quattro di Italiano . "Mi sento apprezzato, sto molto bene all’Inter. Continuo sapendo che, giustamente, gli allenatori vengono giudicati ogni 72 ore - dice dopo aver ringraziato i colleghi, il suo staff, la proprietà, i giocatori - Adesso ci saranno gli ultimi tre mesi, sarà molto emozionante. Ogni tre giorni avremo partite durissime, ma volevamo essere in questa situazione alla fine di marzo, a giocarci tutto".erini si “consola“ con laspeciale per lo storico trionfo in Europa League e chiude così una giornata in cui si prende meritati applausi anche in un’altra sede, quella del Premio Nazionale per tecnici intitolato a Enzo Bearzot, consegnatogli nella mattinata di ieri nel salone d’onore del Coni.