Lanazione.it - I record neri dei fiorentini al volante: a 150 all’ora su viadotti e viali. ‘Assurdo guidare così in città’

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 marzo 2025 – Sanatoria sospesa. Da Roma è arrivato un bel dietrofront direttamente dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Serviranno “ulteriori approfondimenti” rispetto al decreto uscito dal Mit dal potenziale enorme: quello di porre fine all’era dei ricorsi per le multe da eccesso di velocità generate dall’occhio elettronico degli autovelox “omologando d’ufficio” tutti i dispositivi posteriori all’agosto 2017. Il vulnus sarebbe attribuibile a un problema di gerarchia delle fonti. Il rischio, però, è il perdurare di un caos normativo tutt’ora esistente tra velox “autorizzati” ma non omologati. Proprio quel grimaldello sollevato dagli automobilisti per stralciare in via giudiziale le sanzioni ricevute. GUARDA L’INFOGRAFICA “Le incertezze sulla normativa degli autovelox sono pericolose anche perché rischiano di dare segnali contraddittori ai cittadini - la sferzata dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio – Sono strumenti che permettono di disincentivare gli eccessi di velocità in città e sono fondamentali, è assurdo che ci sia chi viaggia a 100kmh, a volte anche 150kmh, nelle strade della nostra città, dove possono attraversare le persone e si mette a rischio la loro vita”.