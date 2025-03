Ilveggente.it - I pronostici di martedì 25 marzo: Qualificazioni ai Mondiali

di25: ci sono partite di qualificazione aisia in Europa che in Sudamerica: spicca Argentina-BrasileUltimo giorno della parentesi didedicata agli impegni delle nazionali, si giocano altre partite di qualificazione aiin Europa, Africa e Sudamerica. Dopo il video pronostico a segno sulla Nations League il Veggente punta al bis con le partite odierne più importanti, tra le quali spicca Argentina-Brasile.Idi25ai(LaPresse) – IlVeggente.it La qualificazione aritmetica per l’Albiceleste potrebbe arrivare proprio nell’attesissima sfida con il Brasile, la grande classica del Sudamerica. I verdeoro, dopo due aver chiuso il 2024 con due pareggi (Venezuela ed Uruguay) hanno ricominciato con il piede giusto, piegando 2-1 la Colombia e salendo in terza posizione, a quota 21 punti.