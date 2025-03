Gqitalia.it - I profumi al legno di sandalo sono oggetto di una vera e propria venerazione, qui abbiamo selezionato i nostri preferiti

Ialdidi una. Anche se il marchio non ti è familiare, conoscerai sicuramente il profumo Santal 33. Al suo lancio nel 2011, la fragranza prodotta da Le Labo ha conquistato un pubblico di creativi newyorkesi, prima di invadere, qualche anno dopo, i bar londinesi e le serate parigine.rari idi nicchia che riescono a raggiungere una tale notorietà. Passata dall'essere un segreto condiviso da pochi eletti a un must-have internazionale, la creazione di Frank Voelkl è il riflesso della democratizzazione e dell'ascesa di una profumeria riservata e minimalista.