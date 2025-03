Linkiesta.it - I problemi dei carburanti sintetici che non possiamo più ignorare

A inizio marzo la Commissione europea ha presentato il piano d’azione sull’automotive, dopo oltre un mese di confronto con i rappresentanti dell’industria delle quattro ruote. Come già scritto su Greenkiesta, la parola d’ordine nella stesura del documento è stata «compromesso», con Bruxelles che ha scelto la via della procrastinazione: la normativa attuale impone alle case automobilistiche la riduzione delle emissioni del quindici per cento – rispetto al 2021 – entro la fine del 2025, ma il termine verrà spostato alla fine del 2027 (con un rinvio di tre anni delle multe sulle emissioni).Sulla carta, la proposta permetterà ai produttori «di compensare il superamento» del target in questo lasso di tempo, «con risultati superiori negli altri anni». Resta valido l’obiettivo iniziale, ovvero la completa elettrificazione del settore a partire dal 2035, data in cui scatterà lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel.