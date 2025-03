Panorama.it - I poteri straordinari del ghiaccio «extraterrestre»

Leggi su Panorama.it

Che sia ilche i barman mettono in cubetti nei cocktail o quello sulle cime delle montagne o ancora quello che cade come neve, si tratta pur sempre dello stesso stato solido dell’acqua. Consiste di molecole di H2O che a zero gradi formano una struttura cristallina esagonale. Ma ora, per la prima volta, è stata osservata direttamente un nuovo tipo didefinito come «plastico» per la sua proprietà di essere facilmente modellabile e deformabile, pur condividendo altre caratteristiche della forma dia noi nota. La scoperta, a firma di un gruppo internazionale di ricercatori che include fisici del dipartimento di Fisica dell’università di Roma, è stata descritta su Nature come di fondamentale importanza per comprendere la struttura dei pianeti potenzialmente abitabili, lontani dal sistema solare.