Ilgiorno.it - I nuovi Tutor 3.0. Como nel mirino

Tra gli incubi degli automobilisti ci sono anche i super, che fanno rischiare super multe a chi schiaccia troppo l’acceleratore in autostrada. Lo sanno bene i comaschi, scelti dal Ministero dei Trasporti per testare il nuovo sistema3.0 che ha debuttato lungo l’A9, scelta con altre 26 tratte in tutta Italia. Cinqueimpianti, tre in direzione Nord e due verso Sud, monitorano la velocità dei mezzi in transito. Andando da Milano in Svizzera i varchi sono posizionati tra Turate e l’interconnessione con la Pedemontana, tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco. Per chi viaggia verso Milano i tratti sottoposti a controllo sono tra Lomazzo Nord e Sud nonché tra gli svincoli di Turate e Saronno. In base all’articolo 142 del Codice della strada la velocità massima in autostrada non può superare i 130 chilometri orari, ma il limite scende a 110 chilometri orari in caso di maltempo.