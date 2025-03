I ’nazionali’ Cacace può esultare Andrà al Mondiale Goglichidze titolare e premiato in campo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un giocatore dell’Empoli sarà ai prossimi Mondiali del 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico. A centrare la qualificazione è stato Liberatocon la sua Nuova Zelanda, vincitrice 3-0 nella finale delle qualificazioni oceaniche contro la Nuova Caledonia. Un tris maturato nella ripresa, in cui l’esterno mancino azzurro è rimasto infino all’86’. Altra grande soddisfazione quindi per il 24enne di Wellington, che dopo aver alzato al cielo da capitano la Ofc Nations Cup adesso potrà partecipare alla sua prima manifestazione iridata, mentre per la Nuova Zelanda si tratta della terza apparizione ad una sedici anni di distanza dall’ultima volta. Altra vittoria anche percon la Georgia, che dopo aver espugnato 3-0 ildell’Armenia si ripete anche in casa per 6-1.