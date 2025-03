Ultimouomo.com - I migliori gol tra leggende del weekend

Leggi su Ultimouomo.com

Un tempo funzionava così: a un certo punto ti rendevi conto che i calciatori avevano la tua stessa età e cominciavi a misurare la tua vita su di loro. Il tempo accelerava, i calciatori diventavano sempre più giovani, le nuove leve avevano cinque anni in meno di te, poi dieci; nel frattempo i giocatori nati nel tuo stesso anno, o anche di un paio più giovani, iniziavano a ritirarsi a uno a uno, finché non ti accorgevi che non c’era più nessuno della tua età e al loro posto c’erano giocatori nati quando tu eri già alla fine del liceo o all’università. In modo compresso e distorto (spacciando la trentina per un’età in cui sentirsi vecchi) il calcio ci ricordava lo scorrere del tempo, ci aiutava a fare i conti con la nostra maturità.Adesso invece abbiamo calciatori eterni, infiniti, onnipresenti, che si rifiutano di sparire e fare spazio ai più giovani come è giusto che sia.