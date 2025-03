I lavoratori italiani sono sempre più poveri | dal 2008 il potere d’acquisto è sceso del 9% Ma c’è una speranza

Leggi su Open.online

L’Italia è il Paese del G20 dove i salari hanno subito la più forte perdita didala oggi: -8,7%. Negli stessi anni, ildei francesi è aumentato del 5%. Quello dei tedeschi del 15%. A sottolineare la situazione impietosa delle retribuzioni italiane è il rapporto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil), che confronta il nostro Paese con il resto del mondo – esclusa la Cina – e il G20. Dai grafici è evidente che ildeglitra il 2006 e il 2024 non è mai cresciuto più di quello nelle aree comparate. Molto spesso non è cresciuto affatto, anzi è diminuito. L’unica eccezione è costituita dal 2021, del tutto insufficiente a colmare un divario abissale. Così come non lo è l’aumento delvisto negli ultimi tre anni (2021-2024) che rispetto al periodo precedente fa segnare un timidi +2,3%.