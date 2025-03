Ilfattoquotidiano.it - I giornalisti dell’agenzia Dire ancora in sciopero: “Da inizio anno siamo senza stipendio”

L’assemblea dei redattori e il comitato di redazione (cioè la rappresentanza sindacale)proclamato un’altra giornata diper oggi, 25 marzo. “Dopo due mesistipendi che significa nessuna retribuzione nel 2025 – si legge in una comunicazione dell’assemblea diffusa dall’Associazione Stampa Romana – le giornaliste e idecidono di proseguire la mobilitazione per chiedereuna volta all’azienda e all’editore di corrispondere il dovuto. Non avendo ricevuto alcuna rassicurazione dalla proprietà nella giornata di ieri, l’Assemblea non può che fermarsi di nuovo per sottolineare e comunicare la propria amarezza nel vedere ulteriormente calpestata la dignità di professioniste e professionisti che, nonostante tutto, continuano ad assicurare il servizio”.