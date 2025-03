I dubbi sulle scommesse dietro la furia di Jacopo Berrettini lo strano urlo e la racchetta spaccata | il precedente al torneo di Napoli – Il video

Leggi su Open.online

È sempre più forte il sospetto chel’eliminazione dialla TennisCup c’entrino in qualche modo lesportive. Su quello stesso campo, allo stesso, il tennista di Torre del Greco Raul Brancaccio si era già sfogato sui social, dopo che alcuni tifosi si erano messi a tifare contro di lui perché avevano scommesso sulla vittoria del suo avversario.Perchéjr ha perso la pazienzaLa scena a cui il pubblico napoletano ha assistito quest’anno è stata stranamente simile a quella con Brancaccio. Il fratello 26enne di Matteosi stava giocando la qualificazione al tabellone principale. Era in vantaggio per 5-3 al tie-break del terzo set, quando ha commesso un errore sbagliando un colpo apparentemente semplice. Poco prima,era stato distratto da unarrivato dagli spalti che lo ha disturbato proprio mentre stava per colpire la pallina.