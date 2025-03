Ilfattoquotidiano.it - I democratici Usa allo sbando cercano un leader. Midterm in salita, ma c’è una chance subito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Poco più di 60 giorni di Donald Trump alla Casa Bianca e oltre 120 giorni dalla batosta elettorale del 5 novembre: isono ancora sotto shock e non riescono a organizzare un fronte d’opposizione ai cicloni congiunti del magnate presidente e di Elon Musk. Inon hanno une non hanno una linea. I sondaggi danno risultati imbarazzanti: la loro figura più popolare resta il vecchio senatore Bernie Sanders, 83 anni, più anziano di Biden, oltre che di Trump, esponente della sinistra; e la favorita per la nomination 2028 è Kamala Harris (ma solo perché nessun altro potenziale candidato ha visibilità nazionale).I nomi per il 2028 fra ie i repubblicaniIl Washington Post stila una lista di 12 aspiranti alla nomination democratica 2028: sul podio, due governatori già citati come vice di Harris.