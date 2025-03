Cultweb.it - I Beatles e la copertina “splatter” di Yesterday and Today fatta sparire (che noi vi mostriamo)

La Butcher Cover deirappresenta uno degli episodi più controversi e affascinanti nella storia della musica. Questa, originariamente destinata all’albumanddel 1966, raffigura i quattro membri della band vestiti con camici da macellaio, circondati da pezzi di carne cruda e bambole smembrate. L’immagine, però, suscita immediatamente polemiche, portando al ritiro e alla sostituzione della.? Ma come si è arrivati a quello scatto?La Butcher Cover (fonte: Abe Books)Tutto ha inizio il 25 marzo 1966. In quel giorno i quattro di Liverpool partecipano a una sessione fotografica nello studio di Robert Whitaker a Chelsea. Whitaker, noto per il suo approccio sperimentale, aveva l’obiettivo di creare immagini surreali e provocatorie che andassero oltre le tradizionali foto promozionali.