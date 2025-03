Metropolitanmagazine.it - I 5 videogiochi di cui vorremmo un adattamento live action

Negli ultimi anni moltissimisono diventati film e serie tv di gran successo. Basti pensare a serie come The Witcher o The Last of Us. Il 4 aprile uscirà, poi, nelle sale Un film Minecraft con Jason Momoa e si parla già del film su The Sims prodotto da Margot Robbie. Ma l’interesse verso il panorama videoludico è così grande che sono stati annunciati tantissimi nuovi progetti, come God of War, per citarne uno. Ecco quindi quali sono i 5di cuiun(di cui non si è ancora parlato)!Ecco 5di cui sarebbe bello avere unDetroit: Become Human – Photo Credits everyeye.itIniziamo con un titolo che meriterebbe un bellissimo: Detroit: Become Human. Il videogioco del 2018 è un vero capolavoro con una trama molto avvincente che lo fa sembrare già un film di suo.