Gqitalia.it - I 100 anni di Loro Piana in una mostra spettacolare a Shangai dove è arrivato anche Jeremy Strong

«La <>mostra> di <>Loro> <>Piana> If You Know, You Know <>Loro> <>Piana>’s Quest for Excellence è di una classe a sé stante». Così <>Jeremyha commentato la prima <>mostra> della maison che ha da poco inaugurato a <>Shangai> al Museum of Art Pudong. L'occasione? I 100 <>anni> di <>Loro> <>Piana>, of course, e il profondo legame che la maison ha da sempre con la Cina. La retrospettiva celebra la storia e la tradizione della maison, il suo savoir-faire, le sue fibre e un patrimonio famigliare davvero unico, tramandato da ben sei generazioni. Che ha ammaliato <>anche> lo stesso attore, da sempre fan del brand: «La trasformazione di una fibra sottile, di appena 12,7 micron, in un elegante cappotto di baby cashmere che sfila nelle vetrine prestigiose di New Bond Street e Madison Avenue è un processo straordinario, ricco di maestria e innovazione.