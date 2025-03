Juventusnews24.com - Huijsen piace a tutte le big d’Europa: la Juve rimpiange la sua cessione ma è pronta a guadagnare questa cifra. I dettagli

di RedazionentusNews24le big, isul futuro del difensore spagnolo ex: le ultimissimeSecondo quanto riportato da Nicolò Schira, su Deanci sarebbero top club di tutta Europa come Chelsea, Real Madrid e Liverpool. Laha una clausola del 10% sulla futura rivendita che potrebbe toccare le cifre della clausola rescissoria, fissata a 60 milioni di euro.PAROLE – «Non solo Chelsea: Real Madrid e Liverpool sono interessati anche al difensore centrale di Bournemouth Dean. Il Madrid è attualmente in testa alla corsa. C’è una clausola rescissoria ( € 60M) e lantus ha il 10% sulla vendita».Leggi suntusnews24.com