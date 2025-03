Juventusnews24.com - Huijsen, l’ex Juve rischia di trasformarsi in un rimpianto: quattro big europee sono su di lui, ma una è pronta al grande investimento!

di RedazionentusNews24, ex difensore della, potrebbe essere pronto alsalto: quelclub è pronto alin estateDeanè pronto a spiccare il volo e a consacrarsi in una big europea. Lo assicura AS.difensore dellaè reduce da unastagione tra le fila del Bournemouth in Premier League. Questo suo impatto positivo ha accresciuto il suo valore di mercato sui 50 milioni di euro.Sul centrale olandese naturalizzato spagnolopiombaticlub: il Real Madrid, il Chelsea, il Liverpool e il Manchester United. Al momento, però,i blancos quelli più avvantaggiati nella corsa al giocatore, non fosse altro che sembrano pronti a fare unimportante.Leggi suntusnews24.com