Anteprima24.it - Huawei Gate, rinviata decisione su estradizione Simeone

Tempo di lettura: < 1 minuto, la Corte di Appello di Napoli (VIII sezione penale) ha rinviato al 1 aprile lasulla richiesta di consegnare Luciaall’autorità giudiziaria belga. Il rinvio è stato concesso su istanza dei legali dell’indagata, Antimo Giaccio e Claudio Pollio, per acquisire e prendere atto della traduzione dal francese all’italiano del mandato di arresto europeo. Gli avvocati hanno anche chiesto che la donna venga sottoposta a una visita medica e indicato il professionista che potrebbe recarsi a casa sua per effettuare i controlli.è collaboratrice dell’europarlamentare forzista Fulvio Martusciello, è stata raggiunta da misura cautelare emessa dalla procura di Bruxelles, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di tangenti.Secondo gli inquirenti, il giro di corruzione coinvolgerebbe anche alcuni politici, allo stato non identificati.