Ilfattoquotidiano.it - “Ho pianto per settimane”: Beatrice di York rompe il silenzio e parla per la prima volta della figlia Athena, nata prematura

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Hoper”, unliberatorio quello che la principessadiha condiviso pubblicamente in una articolo nel quale ha confessato le paure legate alle condizionisua ultima gravidanza. La piccolaRose Elisabeth è venuta alla luce lo scorso 22 gennaio,mente.La seconda gravidanza per ladel principe Andrea e di Sarah Ferguson non è stata una passeggiata, i medici, infatti, avevano già allertato lei ed il marito Edoardo Mapelli Mozzi di prepararsi all’eventualità di un parto anzi tempo.Oggi, quando tutto sembra essere ormai alle spalle come un brutto ricordo fatto didi ansia e lacrime, la principessa ha deciso di condividere la sua esperienza e le sua emozioni con i lettori di Vogue in un articolo scritto inpersona, per essere vicina a tutte le famiglie che stanno attraversando le stesse montagne russe.