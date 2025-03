361magazine.com - Himorta reduce dal successo alle Iene ci racconta il suo mondo a colori

Leggi su 361magazine.com

dalsi. Cosa emerge dall’intervistadal suoprogramma di Italia 1, ciil suoColoratissima, ambiziosa e piena di valori positivi, Antonella Arpa, in arteciil suofatto di cosplay, moda e valori positivi. 1 milione di follower sui social, e tanta voglia di vivere la sua vita perseguendo la libertà. Una strada fitta di successi,dal programma ledi Italia 1, dove con il monologo sui giovani laureati ha riscosso tantissimi riscontri positivi.In molti si chiedono da cosa deriva il tuo nome d’arte “”, ce lo racconti?Il nome d’arte deriva dalla mia passione per i fumetti, ed è in realtà un tristissimo gioco di parole nato dieci anni fa da un personaggio di Naruto, dove c’è una donna il cui nome è Hinata, e quindi poi è nato il mio: