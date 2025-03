Biccy.it - Helena quarta finalista dal Grande Fratello, dati e percentuali

Nell’ultimo mese Shaila Gatta più volte ha invocato uno scontro al televoto conPrestes e alla fine il suo desiderio è stato esaudito. Durante la semifinale dell’ex velina di Striscia la Notizia ha pescato il piramidale dorato e ha dato il via ad una catena per decidere il secondo televoto flash, che avrebbe portato ad una nuova eliminata e all’elezione della. Shaila ha scelto la Prestes, che a sua volta ha portato al televoto Chiara Cainelli. Le tre gieffine hanno raggiunto Alfonso Signorini in studio, che ha chiesto loro un’opinione.Con molta sincerità la modella brasiliana ha detto: “Come andrà questa sfida? Penso che non uscirò, non so se sarò, però credo che resterò ancora“. Chiara è stata più diplomatica: “Alfonso sono già felice di essere qui, non me l’aspettavo, sono davvero contenta“.