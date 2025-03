Movieplayer.it - Harry Potter, John Lithgow: "Dopo la faticaccia di The Crown sarà un gioco da ragazzi"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore è fiducioso che calarsi nei panni di Albus Silente nonun'impresa troppo complicata mentre si rimette in pari con la lettura dei romanzi.non teme il ruolo di Albus Silente che si accinge a ricoprire nella serie suin preparazione per HBOla fatica fatta sul set di The. Ospite del podcast SmartLess, l'attore ha ammesso di essere "indietro rispetto a tutti gli altri" quanto a informazioni, ma non pensa che interpretare Silente"così complicato". "Il concetto alla base della serie in arrivo è che ogni stagionededicata a un singolo romanzo" ha ribadito l'attore che si appresta a recarsi sul set inglese ad aprile, quando la lavorazione prenderà il viaha spiegato di .