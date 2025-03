It.insideover.com - Hanwha, il colosso asiatico che arma l’Occidente

Accordi redditizi, commesse dorate, aumenti di capitale in vista e persino piani di espansione all’estero.Aerospace, la più grande azienda di difesa della Corea del Sud, sta attraversando un momento particolarmente favorevole per il proprio business. Da quando la Russia ha lanciato la sua operazione militare speciale in Ucraina, gli affari per ildi Seoul si sono letteralmente moltiplicati. Tra i principali committenti troviamo i Paesi europei e i membri della Nato, desiderosi dirsi per tenere testa a Vladimir Putin. È così che carriti K2, obici K9, caccia Fa-50 e lanciarazzi Chunmoo hanno iniziato ad affluire in massa sul suolo europeo. E che miliardi di euro hanno preso la strada inversa, andando ad ingrassare le casse della Corea del Sud, il cui obiettivo dichiarato è entrare nella top 4 mondiale della classifica degli esportatori di armi entro il 2027.