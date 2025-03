Romatoday.it - Hanami al Museo delle Civiltà

Leggi su Romatoday.it

In occasione della Prima domenica alcon biglietto d'ingresso gratuito ilintende celebrare l'inizio della primavera con una visita alla collezione asiatica e un laboratorio per famiglie relativo alla tradizione giapponese dell', la festa che in Giappone è legata.