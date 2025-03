Hamilton contro Leclerc svelato il team radio | spunta un’altra verità

Leggi su Sportface.it

Il weekend di Formula Uno appena trascorso è stato senza alcun dubbio uno dei peggiori della storia della Ferrari.Un fine settimana, quello in Cina, che era anche iniziato nel migliore dei modi, con la rossa di Lewische ha prima conquistato la pole position in vista della sprint, e ha poi vinto la sprint con un’ottima gestione delle gomme e del passo gara. Una vittoria, la prima in una sprint sia per il sette volte campione del mondo sia per la scuderia di Maranello, che aveva dato tantissimo entusiasmo e che aveva fatto sognare scenari importanti in vista della gara della domenica. Le qualifiche prima e la gara poi, però, hanno riportato la Ferrari con i piedi per terra, con un quinto e un sesto posto in entrambe le occasioni che hanno ridimensionato quanto accaduto nella sprint.