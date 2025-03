Hamdan Ballal torna libero rilasciato il regista palestinese premio Oscar | Picchiato in manette tutta la notte

Leggi su Open.online

Hamdamè stato liberato e tornerà presto a causa dalla propria famiglia. A renderlo noto su X è stato Yuval Abraham, collega delarrestato ieri dai militari israeliani in Cisgiordania in seguito agli scontri tra palestinesi e coloni israeliani in Cisgiordania. I due hanno diretto assieme No Other Land, vincitore del2025 come miglior documentario. Secondo le ricostruzioni della vicenda avvenuta ieri sera,è stato assalito dai coloni che hanno lanciato sassi colpendolo in testa con una pietra. Secondo Abraham quello subito dal collega è stato un vero e proprio linciaggio.pestato dopo l’arrestoL’artista aveva chiamato un’ambulanza a causa delle ferite riportate, quando i soldati israeliani lo hanno fermato e arrestato con la forza.