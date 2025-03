Ilfattoquotidiano.it - Hamdan Ballal, il vincitore dell’Oscar aggredito e arrestato in Cisgiordania: le immagini dell’attacco

Il co-regista del documentario No Other Land,, Yuval Avraham, ha diffuso su X leche mostrano la presunta aggressione da parte di coloni israeliani a Susya, nellameridionale occupata. Nell’attacco è stato coinvolto anche, co-regista del documentarioche è stato ferito e poidall’esercito israeliano.Secondo il racconto di alcuni testimoni decine di coloni hanno lanciato pietre contro auto, case e residenti che hanno risposto a loro volta. “Un gruppo di coloni ha attaccato la casa di, che ha diretto il film insieme con me. Lo hanno picchiato sulla testa e su tutto il corpo. Mentre era ferito e sanguinante, i soldati sono entrati nell’ambulanza che aveva chiamato e lo hanno. Da allora non si hanno più notizie e non è chiaro se stia ricevendo cure mediche e che cosa gli stia succedendo”, ha scritto Avraham.