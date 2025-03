Lanotiziagiornale.it - Hamas chiede di tornare a trattare la pace per Gaza ma Bibi risponde inviando i tank nella Striscia

Quando sembrano ormai del tutto naufragate le trattative ditrae Israele, con il primo che continua are un ritorno al tavolo negoziale e il secondo che rifiuta categoricamente, sulladipiovono le bombe, con il consueto carico quotidiano di morti e feriti. Una spirale d’odio che appare impossibile da arrestare, nonostante le aperture del movimento palestinese che, attraverso un alto funzionario, ha ribadito di essere “pronto a rimettere in carreggiata l’accordo per la tregua”.Tuttavia, l’intransigenza dell’amministrazione di Benjamin Netanyahu si è manifestata con l’annuncio dell’ampliamento dell’offensiva militare: colonne di carri armati e veicoli corazzati per il trasporto truppe sono entrati nell’enclave palestinese.Secondo quanto riportato dal Washington Post, che cita fonti coinvoltepianificazione dell’operazione dell’IDF a, queste manovre potrebbero rappresentare l’inizio di “un’invasione e di un’occupazione completa di”, per la quale sarebbero necessarie “fino a cinque divisioni sul campo”.