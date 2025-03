Oasport.it - Guido Monaco: “Ottimista per Berrettini. Presto per dire che Paolini sia tornata, ma adesso si è sciolta”

Nella puntata odierna dedicata al torneo ATP Masters 1000 in corso a Miami di TennisMania, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo assieme a Massimiliano Ambesi, come di consueto è intervenuto, giornalista di Eurosport: i temi principali sono state le vittorie di Matteoe Jasmine, che torneranno in campo già quest’oggi.Il match vinto dacon Bergs: “è partito molto bene, avanti di un break, poi si è fatto recuperare, ha avuto un momento difficile a fine primo set, però poi l’ha portato a casa ed ha vinto 6-4 6-4. Partita equilibrata, continuo a vederlo non così brillante negli spostamenti rispetto a qualche settimana fa, però lo sappiamo, lui le partite le sa vincere, eha davanti una sfida con De Minaur che si fa molto interessante, l’ha battuto due volte su due sull’erba, anche nettamente, ci ha perso una volta lontanissima in un Challenger, un’altra volta sul cemento, vediamo.