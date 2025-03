Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Ida Red, Martedi 25 Marzo 2025

Leggi su Digital-news.it

25sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21.15, va in onda Ida Red, un crime-thriller con Frank Grillo, Josh Hartnett e Melissa Leo. La storia ruota attorno a Ida "Red" Walker, una matriarca del crimine che, nonostante sia in carcere per omicidio, continua a esercitare il suo potere nell'ambiente malavitoso, intrecciando loschi affari e controllando le operazioni della sua famiglia. Su SkyDue HD alle 21.15, Era Mio Figlio porta sullo schermo una storia di rimpianti e segreti con Richard Gere e Diane Kruger. Un magnate di successo scopre in tarda età di aver avuto un figlio, di cui ignorava l’esistenza, morto in un tragico incidente.