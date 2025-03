Velvetgossip.it - Guida tv di martedì 25 marzo 2025: programmi da non perdere stasera

Leggi su Velvetgossip.it

La serata di25si preannuncia ricca di intrattenimento con una selezione di film, serie TV eda nonsui principali canali televisivi. Gli spettatori possono sintonizzarsi su Rai 1 per seguire il nuovo episodio di Morgane Detective Geniale 4, mentre su Canale 5 andrà in onda il film Redeeming Love. Italia 1 propone Le Iene Show, mentre Rai 2 offretutto è possibile. In seconda serata, su TV8, debutta Dinner Club. QuestaTV del 25fornisce una panoramica dettagliata della programmazione serale.Programmazione serale dei principali canaliSu Rai 1, la serata inizia alle 18:45 con L’Eredità, seguito dal Tg1 alle 20:00 e da Affari tuoi. Il culmine della serata è alle 21:30 con l’episodio 3 e 4 di Morgane – Detective Geniale, una prima TV attesa dai fan.