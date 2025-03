Thesocialpost.it - Guerra in Ucraina, Russia: “Niente dichiarazione congiunta con Usa per colpa di Kiev”

Leggi su Thesocialpost.it

Mosca, 25 marzo 2025 – Gli Stati Uniti e lastanno attualmente valutando i risultati dei colloqui che si sono tenuti in Arabia Saudita nei giorni scorsi, durante i quali si è discusso principalmente della situazione ine del cessate il fuoco nel Mar Nero. A confermarlo è stato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, che ha precisato che i dettagli di queste trattative non verranno resi pubblici.Parlando con i giornalisti, Peskov ha sottolineato che i colloqui a Riad sono stati molto approfonditi, ma i resoconti delle discussioni rimarranno riservati per ora. “Gli esiti delle trattative sono ancora in fase di analisi nelle capitali di Mosca e Washington. Solo una volta completata questa fase potremo fornire maggiori dettagli su eventuali intese”, ha spiegato il portavoce del Cremlino.