Guerra in Ucraina e negoziati di pace a Riad il Cremlino frena su un incontro Putin-Zelensky-Trump | Finora nessun accordo

Leggi su Open.online

Non è previsto oggi alcuntrilaterale tra Russia,e Stati Uniti. A renderlo noto è il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa russa Tass. «Non ci sono ancora discussioni in merito a tale», ha dichiarato Peskov affermando che«non ci sono piani per una conversazione ai massimi livelli» tra Russia e Usa, per cuiin vista tra Vladimire Volodymyr, magari alla presenza di Donald. Il portavoce delha dichiarato però che «se necessario» i colloqui «si svolgeranno in modo abbastanza rapido ed efficiente». Rimane l’attesa per il comunicato di oggi, con cui Washington e Mosca dovrebbero esporre quanto emerso neitenuti nei giorni scorsi a, capitale dell’Arabia Saudita.Le «intese» tra Usa e RussiaA essere divulgati non saranno però i risultati tecnici, ma resoconti meno dettagliati.